Voitures de 2020 se dévoilent

Nouveautés 19 vues 0 Les voitures alternatives au carburant dérivé des hydrocarbures, dite propre déferleront dès 2020. Elles seront mues par l’électricité ou l’hydrogène. Hydrogène : Hyundai souhaite vendre 10.000 Nexo d’ici 2022 Mercedes Classe A 220e : l’hybride rechargeable pour fin 2018-début 2019 Alors qu’il présentait le 2 février dernier sa toute nouvelle Classe A, Mercedes confirme l’arrivée d’une déclinaison hybride rechargeable baptisé A 220e Born, La première voiture Seat électrique dès 2020 la future Seat électrique montrent une compacte dont les dimensions seront analogues à celles de la Léon. Construite sur la plateforme MEB des voitures électriques du groupe Volkswagen elle devrait toutefois offrir plus d‘espace intérieur grâce à un empattement plus long ; à l’image de la future Volkswagen I.D. basée sur la même plateforme et qui aura le format d’une Golf avec un espace intérieur de Passat.