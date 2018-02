Facture des kits véhicules Skd : L’Algérie a importé pour 2,13 milliards de dollars en 2017

Importation, Tendances 32 vues 0 L’importation des pièces de rechange pour le montage de véhicules en des sélections SKD a connu une hausse significative. Le montant de la facture est estimé à plus de 904 millions de dollars en 2017.

La facture des Véhicules de Tourisme, semble plus salée, elle est porté selon l’état statistique à 1,51 milliard de dollars en 2017 contre 734,4 millions de dollars en 2016.

Les collections CKD/SKD destinées pour le montage des Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises, a atteint en valeurs 288,15 millions de dollars en 2017 contre 162,96 millions de dollars en 2016, ainsi, elles enregistrent a une hausse de +77%. Par ailleurs, les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées pour les automobiles finies…) ont augmenté à 416 millions de dollars contre 395,2 millions de dollars (+5,24%).

En outre, les pneumatiques neufs en caoutchouc ont été importés pour 123,6 millions de dollars en 2017 contre 144 millions de dollars en 2016, soit une diminution de 14,2%.