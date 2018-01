Montage de véhicules industriels à Ouled Haddadj : Pasquale Ferrara ambassadeur d’italie inaugure l’unité d’Ival

En attendant le grand projet initial complexe de montage de véhicule intégré dans la zone industrielle de oued El Bardi dans la wilaya de Bouira dont les travaux de construction de l’usine ont été lancé en 2017, Ival le partenaire d’Iveco, a procédé hier mardi 23 janvier à l’inauguration de sa première unité de montage pilote pour le véhicule Daily à Ouled Haddadj en présence de Pasquale Ferrara l’ambassadeur d’Italie à Alger.

Un périple autour de cette ligne de montage de type A3 a été effectué pour expliquer l’exécution de plus de 150 opérations de montage pour le premier niveau niveau de décomposition constitué de plus de 500 entre pièces, organes et équipements à monter. Un exploit réalisé en temps record nous dira sur place Nabil Laouni, le représentant du bureau de liaison d’Iveco pour la région, qui, qualifie l’opération pilote de réussite et servira de centre de formation pour d’autre pays africain. Avec l’assistance d’Iveco Italie au plan technique, poursuit-il, le projet Ival pour l’unité du Daily qui est déjà fonctionnelle, passera très rapidement au montage, courant 2018, d’une gamme moyenne à savoir l’euro cargo un modèle de 10 à 18 tonnes. D’autre part, Le projet final de Bouira interviendra pour le reste de la gamme lourde fin 2018 a annoncé Mohamed Bairi qui a tenu à signaler que le prix actuel pratiqué sur le Daily, dont les modèles à carrosserie intégrée à hauteur de 25% sur le marché locale sont moins cher de 500 000 DA et il promet qu’il le seront davantage dégressifs si le taux d’intégration est plus élevé. pour cela il fait appel au sous-traitant existant de se rapprocher a fin d’entreprendre des démarche d’homologation avec le constructeur Iveco Italie.