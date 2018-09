Eurorepar : Après Alger Cap sur Casablanca

En quelques années le Maroc est devenue la plate forme industrielle automobile pour les constructeurs français. Apres les installations de Renault, de nombreux équipementiers s y sont installées à proximité des usines. Les services à l'automobile n'ont pas manqué ce rendez-vous. A noter la présence de plusieurs franchises et en dernier arrive le le premier Euro Repar Car Service . inauguré à Casablanca. Pour rappel , le déploiement du réseau Euro Repar Car Service est l'un des piliers de l'offensive multi-marque de PSA à travers le monde.