Les offres Sovac sur la foire de production nationale : Le crédit à 0% sur le Seat Ibiza High +

SOVAC PRODUCTION participe pour la deuxième année consécutive au Salon de la Production Nationale, en proposant à cette nouvelle édition, les véhicules à lavente. Ce sont en effet 15 modèles assemblés à l’usine de Relizane que les clients découvriront dès aujourd’hui, au Pavillon U de la Safex.

Après un retour fulgurant au Salon Autowest, à Oran, la semaine dernière, les Marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Seat et Škoda et Audi Fraichement arrivée dans les catalogues, le Salon de la Production Nationale est une belle opportunité pour les clients de la région d’Alger et ses environs, pour profiter des belles offres de fin d’année.

Le crédit à 0% sur le Seat Ibiza High + est ainsi reconduit pour la Salon de la Production nationale et jusqu’au 31 décembre. Proposée à 2 490 000 Da, le client peut désormais obtenir un crédit sans aucun intérêt et sans frais de dossier. Le crédit est accessible aux bourses moyennes qui veulent acquérir un nouveau véhicule.

Seat propose également la Ibiza Advanced + au prix de 2 100 000 DA en offrant une panoplie d’équipements supplémentaire sur ce modèle. Cette édition limitée est dotée d’un toit panoramique, de Full Led, et de jantes de 16’’. Ce n’est pas tout ! une version BVA est aussi disponible sur cette finition au prix de 2 250 000 DA. La Ibiza Advanced est cédée quant à elle à1 990 000 DA.Offrant toujours plus et au meilleur prix, Seat offre aux Client du SUV Arona, une offre très alléchante. Au prix de 2 759 000 au lieu de 2 899 000 DA sur la version initiale, la Arona FR 17,comme le nom l’indique est dotée de jantes de 17’’, déjà existante sur la Version Style, et d’un Virtual Cockpit.