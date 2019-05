Vers le retour des importations des véhicules d’occasion

Remue-méninge, chez les décideurs qui encore une fois cette semaine remette sur leur tablette, le dossier de l’industrie de montage automobile pour donner un coup de pied dans la fourmillière.

Des décisions « importantes » ont été prises, hier mercredi 9 Mai, lors d’une réunion du Conseil du gouvernement, présidée par l’actuel Premier ministre, Noureddine Bedoui, visant la réduction de la facture annuelle d’importation des kits CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques, et des, indique l’Aps.

Que s’est-il passé depuis la première Usine de montage Renault inaugurée en grande pompe en 2014 et autres ont succédé dans le cadre d’investissements de 14 filiales industrielles de prévues à raison de 30 milliards de dollars (déclaration de Bouchouareb, Ministre de l’industrie en charge de ce dossier) ?.

Contrairement à ceux qui est attendus de ces investissements dans une industrie de montage automobile qui devait réduire la facture annuelle des importations automobile en constant croissance durant la décennie 2000 atteignant les 7 milliards de dollars (données cnis), la facture des ckd/skd demeure salée, sans intégration de composants produits localement. Pesant ainsi sur le trésor et l’automobiliste.

L’industrie automobile de montage est un prestige dont, peut-être on se passerait, juste pour préserver les les réserves de change ; et pour faire face il est possible qu’on réouvre le dossier des importations des véhicules d’occasion frapper de l’interdiction depuis 2003. Tout porte à le croire puisque les ministres des Finances et du Commerce ont été chargés d’élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant au citoyen d’importer les véhicules d’occasion.