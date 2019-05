Campagne Sav Kia Algérie : -20% sur les réparations ou achat de pièces du 09 Mai au 30 Juin 2019

Kia Motors Algérie annonce le lancement d’une campagne promotionnelle en faveur de ses clients du service après vente véhicule à partir du Jeudi 09 Mai, une promotion qui s’étalera durant le mois de Ramadan et étendue jusqu’au 30 Juin, période durant laquelle les clients profiteront d’une remise de 20% sur les achats de pièces de rechange, même ristourne sur la main d’œuvre pour chaque admission dans ses ateliers durant la campagne.

Cette opération précise le communiqué de l’ancien représentant de Kia concernera le centre de maintenance des Pins Maritimes, le Quick Service du Caroubier ainsi que les magasins de pièces de rechange Caroubier et Pins Maritimes selon les horaires suivants de 8h00 à 18h00 durant le ramadan et de 7à à 19 h 00 au niveau du Quick Service du Caroubier et de 8h à 16 h 30 au niveau du centre de maintenance Pins Maritimes.