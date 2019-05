Le fabricant de pièces de rechange MEYLE, de Hambourg, présente de nouveaux bras de suspension MEYLE-HD pour BMW et MINI. Un bras de suspension en aluminium, amélioré techniquement par rapport la pièce d’origine, avec une rotule de suspension remplaçable et un matériau de fixation – une solution, actuellement disponible uniquement chez MEYLE sur le marché des pièces de rechange.

La fabrication en aluminium assure une excellente protection du bras contre la corrosion ainsi qu’une bonne durée de vie. L’avantage en terme de poids de près de 20 % comparé à la pièce d’origine correspondante présente des atouts tout au long de la chaîne logistique. Le kit comporte deux bras de suspension (à gauche et à droite), des douilles MEYLE-HD adaptées avec des supports et le matériel de fixation requis.

Des technologies pour la fabrication de demain : Un bras articulé imprimé en 3D exposé au salon Automechanika 2018

MEYLE a présenté sur le salon Automechanika de Francfort un prototype entièrement fonctionnel et résistant imprimé en 3D du bras articulé MEYLE-HD pour les applications BMW. Le bras articulé a bénéficié d’une optimisation de topologie prenant en compte les contraintes survenant dans le cadre des conditions de fonctionnement, comme les freinages d’urgence et les nids de poule. Résultat : une réduction de poids supplémentaire spectaculaire de près de 30 % (plus de 40 % par rapport à la pièce d’origine) en économisant le matériau de fabrication tout en améliorant potentiellement la stabilité et la charge admissible du bras.