26.800 véhicules multifonctions produits et commercialisés par SAFAV-MB depuis octobre 2014

Ni les draconiennes restrictions sur l’ importation automobile pour la revente en l’état ou en kits ckd destiné au montage ni les modifications du dernier cahier des charges , ni la dernière mesure du ministère du commerce qui ne permet pas l’importation de la pièce de rechange aux concessionnaires n’ a pu faire fléchir ces derniers, qui se montrent très résistants . Tous les concessionnaires engins roulants ou automobile de véhicules particulier ( VPet VU) ou véhicule industriels sont en attente d’un signal approbateur des pouvoirs publics, pour une relance de l’activité, suite à l’arrêt survenu en 2019 lié au dit » scandale automobile ».

Après deux ans d’attentes, aucun ne s’est débiné : ni les sociétés étrangères représentante de grandes arques ,qui normalement exclues du commerce automobile par le cahier des charge, et ni les locaux n’ ont baissé rideaux pour voir d’autres horizons.

Tous aux aguets aussi bien les industries du montage, à l’instar de Renault production qui vient de signer avec la BSTPO et Peugeot , qui ont survécu grâce aux quotas de kits débloques en attendant de nouveau, le retour des beaux jours d’un arché de 400 000 véhicules /an , par une éventuelle relance.

Cependant , l’industrie mécanique n’est pas enterrée définitivement, du coté des sociétés publiques, la production se poursuit , à noter que cette semaine le Directeur général de SAFAV-MB, le général Smaïl Krikrou a indiqué, selon l’agence presse service, que la société de fabrication des véhicules Benz a produit et commercialisé plus de 16.500 véhicules utilitaires de type Sprinter et 10.300 de type « Class C », soit 26.800 véhicules au total depuis son inauguration en octobre 2014, ajoutant que le secteur de la santé bénéficie d’environ 60 ambulances par mois.

En dépit de la crise Covid-19,La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif (wilaya de Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale, a pu maintenir sa production durant la conjoncture marquée par la crise du covid-19 en réalisant entre 26% et 100% de son programme tracé . C’est aussi grâce aux efforts de ses travailleurs et au respect du protocole sanitaire, ainsi que la vaccination de 50% des travailleurs en coopération avec les services de la direction de la santé a souligné son directeur général que la Safav a pu aussi livré fin septembre 670 véhicules multifonctions à des instances et entreprises publiques et privées, a constaté l’Aps.