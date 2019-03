Hichem Kaddour, directeur Skf France en Algérie: « notre exposition sur Equip auto vise à promouvoir notre nouvelle gamme dédiée aux PL

Rencontré au première heure d ‘ouverture d’Equip Auto Algeria à savoir le lundi 11 Mars 2019 , le stand de Skf ne désemplissait pas de monde . Nous avons dû revenir plus tard pour pouvoir recueillir les première impressions sur le Salon de l’aprés vente et la sous-traitance qui se tient dans un contexte particulier. En effet, Mr Hichem Kaddour n’a pas pu s’empêcher de nous faire part de ses appréhensions pessimistes, mais qui se sont vite dissipées dès la fin de matinée, et voir même transformées en optimisme par l’engouement et l’intérêt porté par les professionnels qui n’ont pas manqué de visiter le Salon, dès les première heures de son ouverture.

En effet, skf qui avait pour habitude de participer avec l’ensemble des ses distributeurs avec chacun avec un stand , n’a pas etait le cas pour sur cette 13e édition d’equip auto 2019 ou seule la maison mère et le distributeur Siad ont participé . Il faut dire que Siad est un inconditionnel D’Equip auto. Pour ceux-là Mr hichem kaddour précise qu’il ne s’agit pas d’une défection mais certains des ses distributeurs réputés dans ce microcosme de l’Afetrmarket comme Attia, Habechi, NEA , Frère Bareche qui préfèrent plutôt venir tous les deux ans.

au volet produit , Skf présente trois nouveautés sur Equip auto 2019, à savoir toute une nouvelle ligne de produit dédié au Poids lourd , parmi ces nouveautés une gamme spécial direction , des roulements de roues , des Hub génération 1,2,3 , des roulements de transmission, pour e citer que ceux-là. à découvrir du 11-au 14 mars au Palais des expositions Safex -Alger

Quant à la position d’Askf et du marché, Mr hichem Kaddour , nous annonce que depuis la loi qui oblige de bloquer des 120% du montant pour chaque domiciliation, introduite en 2017 , a durcit les flux des importations,. Skf déclare notre interlocuteur, qui précise a certes perdu en chiffre d’affaire sur l’exercice 2017- 2018, mais , reste la marque la moins affecté par rapport à ces concurrentes puisque en terme de part de marché. d’autres ont plus souffert de cette mesure , ceux qui en soit lui a permis de grignoté sur la parts des autres marques .