Véhicules Poids lourds: Shacman signe son retour en Algérie sous la bannière de Cargo Connect

Cargo Connect, distributeur exclusif de la marque Shacman en Algérie, annonce avec enthousiasme le lancement officiel de Shacman dans le pays, prévu pour le 10 juillet 2024. Cette date marquera une nouvelle ère pour le secteur des véhicules industriels en Algérie. La marque du constructeur des camions chinois Shacman, bien connue des professionnels du transport des btph en Algérie durant les trois quinquennal depuis 2005, fait son grand retour en Algérie. Ce lancement s’accompagne de la création d’un service après-vente dédié, visant à soutenir les 60 000 clients existants ainsi que les futurs acheteurs, a indiqué son distributeur cargo conect dans son premier communiqué . Un atelier de service et d’entretien sera inauguré à Oued Smar, suivi par d’autres à travers tout le territoire national, garantissant un support client étendu précise le document. Cette infrastructure renforcera la présence de Shacman et confirmera sa position sur le marché algérien.

Signature d’un Protocole d’Accord et Annonces Stratégiques

Lors de la journée inaugurale, un protocole d’accord sera signé entre Cargo Connect et Shacman Group, officialisant leur partenariat stratégique. De plus, plusieurs annonces importantes seront faites, notamment l’emplacement de la future usine de production, qui sera installée dans une région intérieure de l’Algérie selon toujours le même document

Une Usine pour Stimuler l’Emploi Local

L’usine de production, dont la localisation précise sera dévoilée, vise à créer de nouvelles opportunités d’emploi et à dynamiser le secteur industriel local. Sa capacité de production et son taux d’intégration seront détaillés, soulignant l’engagement de Shacman à contribuer au développement économique de l’Algérie tout en répondant aux besoins croissants du marché africain.

Partenariat avec Shacman Group

Shacman Group, le partenaire chinois de Cargo Connect, détiendra 40 % des parts de l’usine. Le groupe s’engage à garantir que l’usine soit rapidement opérationnelle, en utilisant des méthodes de production modernes. Cela permettra de répondre aux attentes du marché algérien et d’assurer un approvisionnement régulier en camions Shacman, indispensables pour les professionnels du transport.Hamid BAAZIZ, Directeur Général de Cargo Connect, a déclaré : « Le retour de Shacman en Algérie, accompagné de la mise en place d’un service après-vente étendu et de la future usine, marque un tournant dans notre engagement envers la satisfaction de nos clients et le développement industriel du pays. Nous sommes impatients de partager ces avancées avec nos partenaires et clients. »