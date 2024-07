Faw annonce intention d’ une implantation d’une usine à Djalfa

CHINA FAW GROUP et ALGERIA FAW TRUCKS annoncent la création d’une usine de production de camions à Benhar, Ain Oussara, dans la wilaya de Djelfa. Ce projet, le premier du genre dans la région, bénéficie du soutien enthousiaste des autorités locales selon le communiqué de son représentant en Algérie .

Précisant l’implantation d’un projet de fabrication de camions dans cette wilaya vise à réduire le chômage et à offrir des opportunités de formation aux jeunes tout en augmentant le taux d’intégration locale, en conformité avec les exigences en vigueur. Sans détailler sur la taille du projet , du coût d’investissement, pour son distributeur, l’usine symbolise un investissement stratégique dans l’industrie Sans détailler sur la taille du projet , du coût d’investissement automobile algérienne, promettant des bénéfices économiques et industriels pour la région et le pays.