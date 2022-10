2750 stations de service de carburant activent à l’échelle nationale

Selon les chiffres de l’ARH, il existe, à ce jour, 2750 stations de services à l’échelle nationale, dont plus de 1400 relevant du secteur privé et le reste appartenant à Naftal.

Au 1er semestre 2022, l’ARH a accordé des autorisations pour l’ouverture de 28 nouvelles stations, a fait savoir M. Nadil, tout en indiquant qu’un nombre de 120 à 125 dossiers de demandes d’autorisations pour l’ouverture de nouvelles stations-services sont en cours d’examen. Le président de l’ARH a plaidé pour la révision de la marge bénéficiaire des prix des carburants, qui ne permet, selon lui, que de « couvrir les charges » des stations de services, estimant que « l’augmentation des prix de quelques centimes sera suffisante ».

Par ailleurs, M. Nadil a annoncé que l’ARH va recruter plus d’une centaine d’ingénieurs et de techniciens en vue d’étendre ses services de contrôle. L’ARH compte aussi se doter d’un grand siège central et de trois directions régionales à Hassi Messaoud (Ouargla), à Skikda et à Arzew qui verront le jour en début de l’année prochaine.

aps