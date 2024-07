SIVEHA : une vitrine du présent et du futur automobile

Le salon international des véhicules thermiques, hybride et électriques SIVEHA ouvre ses portes à Oran , ce lundi 24

juin pour sa première édition. Cet événement thématique majeur et inédit dans sa forme réunit toutes les catégories de véhicules et motorisations se veut comme une vitrine du présent et futur automobile .

Du 24 au 29 juin 2024 , le public professionnel, à la recherche d’une solution de transport et de chargement , de

maintenance découvrira l’ensemble des leaders de la production des véhicules industriels, utilitaire et 4×4 , des

lubrifiants , des producteurs de lubrifiants, des professionnels de la pièces de rechange et maintenance automobile .

LE VÉHICULE INDUSTRIEL À L’HONNEUR AU SIVEHA

Les organisateurs de SIVEHA ont magistralement réussi leur pari de mettre en lumière la production nationale des

véhicules industriels. En effet, l’Epic l’Ediv, qui produit les véhicules des marque sonacom ex SNVI et Mercedes en partenariat, occupe une place de choix.

L’Epic EDIV, qui est le véritable fleuron industriel algérien des véhicules 4×4, utilitaires et industriels, participe avec un stand monumental de 780 m². L’Epic EDIV expose fièrement l’étendue de sa gamme et dévoile en avant-première les dernières nouveautés de la marque SNVI, désormais rebaptisée Sonacom, en hommage à un passé glorieux marqué par des camions robustes et indestructibles. Elle présente le K12, remplaçant du K120, et le K7.5, successeur du K66, des modèles modernisés et redessinés pour répondre aux exigences des clients actuelles. Cette renaissance de la marque Sonacom promet de sérieusement concurrencer les marques chinoises, jusqu’ici dominantes sur ce segment. Une opportunité unique pour le grand public de l’Ouest algérien de découvrir ces innovations.

LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Parmi les exclusivités et avant-premières du salon, le Centre de Recherche des Technologies Industrielles (CRTI) brille

par son potentiel exceptionnel, avec 300 chercheurs permanents, 200 membres du personnel technique et 150 experts et ingénieurs de la filiale d’expertise du CSC Spa. Ce centre, riche de nombreuses développement technologiques,

dévoilera ces avancées en terme des technologies en relation avec les véhicules électrique

DES ACTEURS PROFESSIONNELS DU SECTEUR PRIVÉ

Dans le secteur privé, la participation de MAN Truck est particulièrement remarquable, avec ses solutions de transport

routier longue distance. Sinotruk, représenté par le groupe Soframimex, filiale du groupe Amouri , un acteur industriel

de renom dans le secteur du BTPH, fait également preuve de professionnalisme et d’engagement et marque sa 1ère

participation par la disponibilités des ses camions pour diverses applications.

Daewoo Trucks, un géant dans la fabrication de camions, représenté par la Sarl Peng Pu , un acteur de l’ industrie des équipements de travaux public avec la marque XCMG, a tenu à participer pour montrer son savoir faire de plus de 15 ans dans le domaine des solutions de transports et constructions.

En somme, tout le potentiel industriel des poids lourds se donne rendez-vous au SIVEHA, avec une multitude de solutions et d’offres pour les entreprises. TotalEnergies, fabricants de rang mondial présent aussi en Algérie avec des unités de production va présenter sur Siveha une nouvelles gamme de lubrifiant dédiée au nouveaux moteurs. Côté engins de chantier et manutention industrielle , Future Motors présentera la large gamme de chariot industriels de la marque Hyundai à la première édition du Salon SIVEHA, qui, rappelons-le, se tiendra du 24 au 29 juin 2024 au Palais des Expositions du Centre des Conventions CCO à Oran.

LE SIVEHA abrite la 2ème édition JMEA le 25 juin au cœur du Salon

Le salon Siveha est un Green Event de par sa thématique dédié à la transition vers la mobilité durable. Il abrite la 2ème Edition de la journée de la mobilité durable . Les Exposants ont pleinement adhéré à cet engagement pour réduire leur empreinte carbone. Ainsi, le Salon SIVEHA inscrit résolument le futur et le présent automobile à Oran. C’est un triomphe absolu pour l’organisateur Mokacom, ses partenaires logistiques et tous les participants, qui regroupent les constructeurs et distributeurs de véhicules industriels et engins , les conférenciers de haut rang , les organismes , les centre de recherche les agences de promotion.

K.A.