Myle : Bras de suspension pour les modèles Porsche disponible

Myle vient d’annoncer la disponibilité des Bras de suspension en kit comprenant le matériel nécessaire au montage professionnel de la pièce de rechange ceux qui en soit permet un gain de temps significatif lors de la réparation de véhicules haut de gamme.

MEYLE est, pour l’instant, la seule entreprise sur le marché des pièces de rechange à proposer de tels kits complets pour les bras de suspension Porsche.

Ces bras de suspension Porsche sont sollicités de manière particulièrement forte en raison de la conduite dynamique et de la performance du moteur élevée des véhicules. Leur fonction et leur stabilité sont d’une grande importance pour la sécurité et pour une conduite confortable. Pour que les réparateurs libres ne soient pas obligés de faire attendre leurs clients longtemps, MEYLE offre désormais ses bras de suspension MEYLE-ORIGINAL pour les modèles Porsche avec le matériel de montage complet, y compris les boulons et les écrous nécessaires au montage professionnel. Cela représente un gain de temps important pour le mécanicien : il dispose de tous les composants pour le montage, et le client n’a pas besoin d’attendre longtemps pour la réparation.

Les nouveaux bras de suspension sont désormais disponibles sous les numéros MEYLE 416 050 0000/S, 416 050 0004/S; 416 050 0005/S et 416 050 0008/S.

MEYLE conseille les réparateurs de l’usure des bras de suspension qui se traduit surtout à travers des bruits forts et des cognements. Un pilotage indirect, un manque de stabilité directionnelle et un jeu de guidage indiquent le besoin de remplacer la pièce. Lors d’un remplacement, il faut aussi remplacer les boulons de fixation.