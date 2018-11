18ème AUTOWEST s’annonce pour le 9 décembre à Oran

Oran s’apprête à recevoir le salon de l’automobile notamment le 18éme autowest, qui, pourrait-on conclure tient office de l’unique Salon de l’automobile nationale suite à la disparition de celui d’Alger.

L’industrie nationale sera à l’honneur lors de la 18ème édition du Salon de l’automobile de l’Ouest (AutoWest-18), prévue du 9 au 15 décembre au Centre des conventions d’Oran « Mohamed Benahmed » (CCO), a appris l’APS samedi auprès des organisateurs. Une quarantaine de marques, produites pour la plupart en Algérie, seront présentes à cet événement placé sous le slogan « La production automobile algérienne : diversification et développement », a précisé à l’APS le commissaire du Salon, Abdelkader Rezzoug. « AutoWest-18″ coïncidera avec la 4ème édition du Salon des motocycles (MotoWest) qui verra l’exposition d’une vingtaine de marques de motos, scooters, accessoires et produits liés à la sécurité de l’usager (tenue, casque et pièces de rechange).