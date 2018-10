Toutes les dernières nouveautés constructeurs se dévoileront au Mondial 2018

Après Genève qui s’est tenu en mars dernier cap sur à Paris, porte de Versailles ou le grand monde de l’automobile fera son show automobile du 4 au 14 octobre . le Mondial de l’Auto est le rendez vous vedette pour les avant première françaises et voir allemande chez Renault on annoncera probablement l’entrée de Clio 5 , chez son concurrent national des rumeur sur un nouveau Suv ou une une nouvelle 208. La firme allemande BMW va dévoilé une nouvelle série 3 croit savoir auto news et pas moins de cinq autres nouveautés : les Z4, X5, Série 8 et Série 8 Coupé. des nouveautés , des prix et des lancement commerciaux ainsi que les nouvelles tendances seront le lot de toute l’actualité du salon qui animera les colonnes des journaux automobile et voir même les suppléments des quotidiens .