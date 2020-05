Temtem lance une enquête sur les moyens de mobilité au lendemain du deconfinement

La fin du confinement approche et nous pensons qu’il va modifier nos habitudes de vie et la façon dont nous nous déplaçons. Pour accompagner ses clients dans ce changement et répondre aux prochain besoins, qui s’annonce en faveur des transports individuel que le commun.

Temtem lance une enquête en ligne pour cerner la future demande en déplacement et anticipez la mobilité future sans risque et dans le respect de la distanciation physique . Temtem a bien compris l’appréhension des gens quand à la reprise de leur travail et à un retour à une activité normale.

Comment se déplacer en prenant le moins de risques possibles , dans les transports ? sera surement la première question qui va tarauder, les plus prudents contre le risque de contamination au Covid-19. Comme le retour à la normalité sans risque n’est pas pour demain, seul la prévention sera le lot du quotidien des mortels que nous sommes. En effet, ces changements de comportement profitera sûrement pour le déplacement individuelle., via les strat up spécialisées dans le transport qui prendront leur envol . La start-up temtem , qui depuis sa création en 2018, a réussi à s’imposer sur le marché malgré la concurrence , elle compte plus plus de 200.000 clients . Avec la relance de l’économie après le deconfinement attendu pour le début juin, la demande en transport risque d’exploser .