Renault et ADA lancent l’application Moov’in.Paris by Renault

Le Groupe Renault et ADA, filiale du Groupe Rousselet, lancent l’application Moov’in.Paris, permettant l’accès à leur service d’autopartage free-floating de véhicules électriques. L’application Moov’in.Paris est désormais accessible et disponible au téléchargement sur l’Apple Store, et Google Play. Le nouvel utilisateur peut créer son compte très simplement et y associer les documents demandés (photographies de sa pièce d’identité, permis de conduire). Il pourra procéder à la réservation d’un véhicule dès leur mise en service courant octobre. 100 Renault ZOE et 20 Renault Twizy accessibles dans toute la capitale, ainsi qu’à Clichy (Hauts-de-Seine) dans les prochaines semaines. Le nombre de véhicules mis en service sera rapidement augmenté pour suivre la demande client, tout en garantissant une qualité de service optimale.

Le parcours de réservation est simple : le client localise via l’application un véhicule disponible à proximité de l’endroit où il se trouve, le réserve et dispose alors d’un délai de 15 minutes pour accéder au véhicule et s’y connecter par liaison Bluetooth®. L’utilisateur vérifie sur l’application l’état des lieux de référence du véhicule, le modifie au besoin en accompagnant ses remarques de photos, et le valide. Il peut alors effectuer son trajet en toute liberté.

Au retour, le client stationne le véhicule en voirie sur l’emplacement autorisé de son choix, n’importe où dans Paris ou à Clichy. Il valide l’état des lieux électronique de retour et termine sa location. La facturation est alors déclenchée, au prix de 0,39 euro la minute de location, avec un minimum de 10 minutes. Le client n’a le souci ni du paiement du stationnement, ni de la mise en charge du véhicule. Renault fournit les véhicules et en assurera la maintenance et la réparation. ADA propose son expertise digitale grâce à son application dédiée à la location très courte durée. Elle assurera également les opérations d’enlèvement, de recharge, de nettoyage et de repositionnement des véhicules électriques.