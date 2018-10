Peugeot Algérie signe son retour sur le marché automobile en Algérie à travers une offensive signée “The lion is back”

Bonne nouvelle pour les inconditionnels de la marque au Lion. Privé depuis 2016 par force de loi de l’une des marques traditionnelles et prisée des algériens .

Peugeot Algérie a voulu marquer les esprits de journalistes par un retour fracassant , l ‘instant d ‘une conférence de presse, qu’ il a intitulé « the Lion is back » et de plus signée offensive Peugeot , en organisant un événement à la mesure de ses nouvelles ambitions sur le marché automobile notamment celui de la fabrication dont les quota sont connu d’avance.

Il a procédé hier à l’annonce en avant première à la presse automobile, du premier modèle à fabriquer en Alger, à savoir la 208 tech Vision. il a même dévoilé son positionnement prix surement étudié et cadré par rapport à l’offre des concurrents bien établis depuis trois ans. la future 208 Tech vision 1,6 hdi 92 ch sera proposé à 2 699 000Dinars.

Un événement, qu’il a aussi coïncidé avec l’adoption du décret portant déclassement de certains terrains agricole dédiés au projets industriel l’ industrie , au niveau de la willaya d’Oran, par le dernier conseil des ministres.

C est une levée de boucliers pour Peugeot et surtout pour les clients adaptes de la marque française qui viendra bousculer les concurrents.