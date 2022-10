Covoiturage : YANGO débarque en Algérie

Après yassir, heetch,… voici une nouvelle solution de mobilité qui pourrait connaître des chemin de croissance dans un marché de mobilité à la demande croissante dans un contexte de marché de transport en manque.

L’Algérie a une économie en croissance et en développement et il y a une forte demande pour un service de VTC moderne explique le document.

Le confort, la sécurité et l’abordabilité font partie de nos principales priorités afin d’offrir la meilleure solution pour le peuple algérien rassure le communiqué qui indique que Yango a développé ses propres fonctionnalités et technologies de sécurité qui permettent aux utilisateurs et aux conducteurs de se sentir en sécurité et à l’aise lors de chaque trajet.

Pour le départ, Yango commencera à fonctionner en mode test, précise le communiqué.

Pour commander une voiture, les utilisateurs téléchargent l’application, obile Yango pour iOS et Android est disponible en téléchargement gratuit en arabe, en français et dans de nombreuses autres langues l’ouvrent et précisent où ils veulent aller.

Lorsque la géolocalisation est activée, le service repère où se trouve l’utilisateur et trouve le chauffeur à proximité qui arrivera le plus rapidement.

Yango est désormais un service en espèces uniquement. Ainsi, lorsqu’un utilisateur commande une voiture, il saisit son adresse de destination et les algorithmes de l’application calculent automatiquement le prix estimé du voyage à l’avance.

Si un utilisateur a besoin de plus d’informations, a une question ou même oublie quelque chose dans la voiture, il peut contacter une équipe d’assistance dédiée via l’application car Yango est constamment en contact avec les partenaires qui assurent le trajet.

Contrairement à d’autres services en ligne, l’application Yango utilise ses propres cartographie, routage et navigation ainsi qu’une distribution intelligente des commandes. Ces technologies réduisent considérablement le coût total du trajet et le temps qu’un conducteur passe à chercher un client, à se diriger vers le client suivant ou à conduire un client jusqu’à sa destination. Un conducteur prend les trajets un par un et peut passer au client suivant tout en terminant le trajet en cours, ce qui réduit le kilométrage des voitures vides et, par conséquent, réduit les embouteillages dans la ville. Le routage efficace de Yango et les technologies similaires garantissent une utilisation efficace du temps des conducteurs tout en offrant un service prévisible et abordable aux passagers.

Yango n’exploite pas ses propres voitures ou chauffeurs et ne fournit pas de services de transport par lui-même. Au lieu de cela, Yango aide les partenaires locaux et les fournisseurs de transport (entreprises qui fournissent des services de transport de manière indépendante) à fournir ses services aux passagers via l’application. Un centre d’assistance informationnel a été organisé via des prestataires locaux dans la ville d’Alger pour aider les chauffeurs de nos partenaires à apprendre à travailler avec l’application, et à suivre des formations et des tests pour garantir la meilleure qualité de services à commander via l’application.

Des photos de voitures de marque peuvent être téléchargées ici.