Les automobiles allemandes made in USA souffre du conflit commercial entre la Chine et US

Le conflit commercial américano-chinois crée des dommages collatéraux dans le secteur automobile allemand Le different commercial entre les Etats-Unis et la Chine frappe dans le secteur automobile allemand. Le nombre de véhicules neufs en Chine devrait diminuer cette année, a annoncé mercredi dernier l'association de l'industrie VDA. Les constructeurs automobiles allemands BMW et Daimler ont été les plus durement touchés par les taxes supplémentaires, car ils ont expédié un grand nombre de véhicules multisegments et de véhicules utilitaires sport (VUS) depuis leurs usines américaines vers la Chine.

La Chine est le marché le plus important et, historiquement, celui qui connaît la croissance la plus rapide pour les constructeurs automobiles allemands, mais les tarifs chinois sur les voitures allemandes construites aux États-Unis ont eu des conséquences néfastes. « La Chine prend actuellement une pause », a déclaré le président de la VDA à Berlin, relaie automotivenews, que les exportations de voitures allemandes en provenance des usines américaines en Chine avaient diminué d’un tiers au cours des 10 premiers mois de l’année.