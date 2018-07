CITIC DICASTAL 19ème au classement des 30 premières compagnies d’industrie automobile en Chine

Équipementiers 89 vues 0 Le 13 juillet 2018, la Fédération chinoise de l’industrie des machines et l’Association chinoise des constructeurs automobiles ont publié la dernière liste du Top 30 de l’industrie automobile en Chine. Au total, il y a 8 entreprises de fabrication de pièces automobiles dans la liste. Selon le chiffre d’affaires 2017, CITIC Dicastal se classe 19 ème sur la liste, en hausse de 3 places par rapport à l’année 2016 selon le communiqué de l entreprise redû publié en ligne le 13 juillet sur son site. Discatal s’installera au Maroc

L’installation des équipementiers semble s’accélérer au royaume unis qui se réjouit de son industrie automobile orienté export. Un nouveau venu vient s’adjoindre à la longue liste des équipementiers qui sont annoncés cette année. C’est au tour de Dicastal, qui accélère son développèrent à l’international qui vient de débarquer au Maroc, qui selon la presse marocaine, une convention a été signé le jeudi 26 juillet entre cet opérateur fabricant spécialisé dans les jantes pour un montant d’investissement de 350 millions d’Euro et générerait 1200 emplois supplément dans l’automobile et produira 6 millions de pièces destinées à l’export.