Toute l industrie des camions et bus au salon Algérie Export

Toutes en marge de la conférence internationale sur la zone de libre échange africaine ZleCaf, qui s’est tenue le 7 octobre, au Centre international dès convention d’Alger, un salon sur export Algérie tient sa première édition du 8 au 14 octobre à la Safex, où les produits exportables sont mis en exhibition.

Nous concernant, nous ferons remarquer que l‘Algérie semble tabler sur l’industrie mécanique pour intensifier ses exportations sur le continent. Au regards et du nombres des exposants, il y a lieu de noter que l’industrie des camions tient la dragée haute à d’autres produit. A noter Mediteranee Polyster qui présente son bus de 100 places, baptisé Africa, dans la gamme camion destiné au secteur du transport et logistique, on notera la présence en force de Renault trucks avec la gamme cet K montée en Algérie par la Fb Soprovi exposée sur deux stand, intérieur et extérieur. Idem pour la marque coréen Daewoo montées par Pengpu à Chelf.

La gamme allemande Mercedes Daimler ne déroge pas à la règle concurrentielle présente avec ses nouvelles gammes sur l’espace extérieur et intérieur.

On notera, également la présence de la société Safmma qui fabrique des moteurs Deutz, et Daimler pour le compte des différentes usines de tracteurs, de moissonneuse batteuse, et autres engins de manutention et engin tp.

Selon le responsable du stand, Safamm s’apprête à lancé de nouveau atelier de fabrication afin d’augmenter ses capacités mais aussi diversifier les gamme de moteurs dédié pour les bateaux, gros engins, groupe électrogène et entre camions militaires.