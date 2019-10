Marché de gré à gré : SAFAV fournira 3500 bus scolaire

Actualités, Salons 237 vues 0 Dans un communiqué rendu publique par légal doctrine, il est fait état de la dernière décision du gouvernement, à savoir de valider 6 projets dans le cadre du gré à gré simple. Il est à noter que le marché approuvé lors de la réunion du gouvernement consacré à la préparation de la rentrée scolaire, vient renforcer le programme précédent pour l’acquisition de 3.500 bus, et ce en réponse aux besoins exprimés au niveau local de 3.500 bus scolaires a fait objet d’un gré à gré entre le ministère de l’Intérieur et l’entreprise publique « la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz (SAFAV) ».