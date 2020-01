Au moins 11 constructeurs seraient absents au prochain Salon de l’automobile de Genève

D’année en année, les désaffections des constructeurs mondiaux se multiplient, sur les grandes messe automobile de rang mondial croit savoir Auto infos sous la plume de Chritophe Garigno, qui annonce ce mardi 21 janvier que l’année 2020 pourrait être celle de tous les dangers pour deux salons inscrits au calendrier : Genève et surtout Paris. Pour sa 90ème édition, le salon helvétique enregistre d’ores et déjà les absences de Citroën, Ford, Jaguar – Land Rover, Lamborghini, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Tesla et Volvo précise t’-il. Cette liste est importante alors que le salon de Genève est jusqu’ici relativement épargné par les défections des constructeurs en raison de ses stands plus raisonnables et donc moins coûteux pour les exposants.

Pour rappel, le Salon de Genève aura lieu du 5 au 15 mars 2020. Le bilan chiffré de l’édition 2019 n’était pas très bon puisqu’il faisait apparaître une nouvelle érosion du nombre de visiteurs par rapport à l’édition précédente. Au total, 602 000 entrées ont été enregistrées, soit une baisse de 9 %. Ce nouveau repli fait suite à la diminution de fréquentation de 4,5% observée en 2018.

Le Mondial de Paris est prévu pour 1er au 11 octobre 2020 à la Porte de Versailles à Paris. Rebaptisé « Paris Motion Festival ». Pour rappel, c’est le groupe Hopscotch, spécialiste de la conception d’événements, qui a été choisi par la Plateforme automobile (PFA) pour organiser cette prochaine édition.