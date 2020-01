Suez a choisi vendredi 31 janvier son nouveau président. Philippe Varin doit succéder à Jean-Louis Chaussade à la tête du groupe de gestion des eaux et des déchets. L'assemblée générale de Suez votera en mai pour valider ou non cette décision. Le mystère régnait sur l’identité du successeur de […] Lire l'article

Ventes de pneus des membres de l’Etrma en Europe: un marché plus faible en 2019

Équipementiers, Industrie, Pneumatique 6 976 vues 0 Dans un communiqué en date du 21 janvier 2020, l’Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc a publié son les ventes des membres pour l’année 2019 ainsi que le dernier trimestre 2019.Globalement, pour l’ensemble du marché européen 1 , la performance de l’industrie pour 2019 a été faible, mais elle est resté stable sur le marché du remplacement, les pneus poids lourds enregistrant des ventes à plat et les pneus moto enregistrant une petite augmentation. Les ventes de pneus agricoles se sont mal comportées pour la sixième année consécutive (-6%). Comme pour le dernier trimestre 2019, tous les segments de pneus, à l’exception des pneus moto, ont affiché un tendance par rapport au T4 2018. Suite aux droits antidumping imposés sur les importations chinoises de pneus de camions, Mme Cinaralp, Secrétaire Général d’ETRMA, a noté que « les ventes à plat dans le segment de remplacement des pneus de camion montrent que les importations ont été au moins en partie remplacées par des importations en provenance d’autres pays, en particulier Corée ». Les importations en provenance des pays de l’ANASE ont augmenté de 215% en 2018 et de 170% en 2019 et en provenance de Corée du Sud de + 117% en 2018 et + 7% en 2019. pour rappel les adhérents de l’etrma, pour ne citer que les leaders , à noter Michelin , Prilli, Nokian, Sumitomo rubber, ….