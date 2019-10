Revade 2019: EcoFabcom a recyclé 1300 tonnes de batterie usagées

Le salon international de récupération et revalorisation des déchets, le REvade qui se tient actuellement au Palais des expositions les pins Maritimes , dite » foire dAlger » , à été la plate forme Idoine pour le fabricant de Batterie Fabcom d’annoncer, le démarrage de son usine de recyclage de batterie usagées, comme nous l’a annoncé Chokri Benmabrouk, son directeur général de l’unité de production de recyclage des batteries usagées Ecofabcom, qui fournis en plomb pur l’usine Fabcom, la filiale de fabrication de batteries neuves, à partir des batteries usagées recyclées en matière première.

Il nous apprend que ces deux usines sont de dernière génération respectant le procédés de recyclage de batteries les plus normatifs. Après broyage, réduction et affinages, les matières récupérées sont l’oxyde de plomb, le polypropylène, le plomb métal, du polyéthylènes et enfin l acide sulfurique,.

A peine ECofabcom a démarré, elle a déjà Récupérer 500 tonnes de plomb pur. Ceux qui en effet en deçà des capacités de l’unité mais qui sont satisfaites pour un lancement.

Ecofabxom a de grande ambition nationale et sur le continent soutient son directeur général à savoir gagner d’abord le challenge de maîtrise de toutes les étapes de cette économie circulaire et de partage entre les métiers qu’elle pourrait induire et assurer le flux en continue en mettant tout la logistique nécessaire.

Fabcom avant d’attaquer le marché export, travaille sur un objectif de fournir d’ici deux ans les usines de montage automobile et camions avec qui il est en négociation. Mr Chokri Benmabrouk dont la mission durant son mandat de manager général que lui a confié, le propriétaire Attia Aissam, est de positionner fabcom en leaders sur le marché Algérie, voir même au delà des frontalières à savoir sur le continent .

Pour lui, l’objectif possible de l’atteindre Au vue de son expérience dans le monde des fabricants de batteries après son passage en Tunisie chez Assad batteries et autre en Égypte. Et oui techniquement les usines sont au top des technologies, et reste à lancer l’Académie pour des formations en continue afin de s’adapter aussi marché de niches des autres batteries de haute technologie.