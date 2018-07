Assurance industriel: «L’Indice RI » du 2ème semestre 2018 établit à 31 683

Assurance 68 vues 0 La dernière valeur actualisée de l’indice Risques Industriels (RI), entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2018, s’établit à 31 683.

Les valeurs semestrielles de l’indice RI, calculées depuis 2014, avec les variations annuelles, ainsi que la dernière valeur de cet indice sont rappelées dans le tableau ci-après :