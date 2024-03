Le nouveau concessionnaire JMC propose un diagnostic gratuit pour les propriétaires de véhicules JMC

JMC Motors Algérie, le représentant officiel de la marque JMC en Algérie, a annoncé aujourd'hui une initiative novatrice au sein de son atelier après-vente situé à Alger. Cette première opération consiste en un diagnostic gratuit destiné aux détenteurs de véhicules JMC. L'objectif est d'assurer l'entretien et la réparation de l'ancien parc JMC vendu par l'ancien distributeur en Algérie. Cette offre, plus qu'intéressante pour les clients, vise à insuffler une nouvelle vie aux véhicules tout en garantissant la continuité de leurs activités en assurant leur sécurité. JMC Motors propose un diagnostic approfondi couvrant 35 points de contrôle cruciaux tels que le système de freinage, la suspension, la transmission, le contrôle des fluides, et bien d'autres. Les propriétaires de véhicules JMC bénéficieront d'un compte rendu détaillé à la fin du diagnostic, offrant une vision claire de l'état du véhicule et des recommandations éventuelles. Si des réparations sont nécessaires, l'équipe expérimentée de JMC fournira un devis aux clients souhaitant procéder aux réparations à l'atelier JMC à Alger. Pour profiter de cette offre, valable du 25 février 2024 au 21 mars 2024, les clients sont invités à prendre rendez-vous en contactant simplement le service après-vente de JMC Motors Algérie. Cette initiative reflète l'engagement continu de JMC Motors envers la satisfaction et la sécurité de ses clients, offrant une opportunité unique pour revitaliser leurs véhicules JMC.