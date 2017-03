Sika pour la première fois à Equip Auto

Le fabricant des matières d’étanchéité, de collage, d’insonorisation dans le secteur de la construction et automobile à savoir le suisse Sika à travers sa filiale algérienne, a exposé pour la première fois sur Equip auto 2017. Une gamme pour le collage de pare Brise et réparation des plastiques et autre pare choc automobile a été présenté aux visiteurs essentiellement professionnel. L’étanchéité dans le véhicule est une affaire de ce fabricant de renom, mondial et séculaire qui s’apprête à fêter ses 70 ans de présence en Algérie à l’occasion du prochain Batimatec. Dans le secteur automotive, Sika, pour rappel, est déjà fournisseur de SNVI. S’il débarque sur Equip auto, c’est sûrement pas fortuit, il n’est sûrement pas seulement pour se faire plus voir par les garagistes ou autres réparateurs, mais probablement pour se positionner au près des nouveaux venus sur le marché du montage automobile en Algérie. Sika El Djazair, filiale industrielle en Algérie, qui disposant du sésame de la certification qui permet de fournir les constructeurs locaux à savoir la certification iso 9001 depuis 2009, n’aura pas de mal à fournir les matières tel que les colles pare brises ou produits d’étanchéité ou de renforcement. Des contacts sont entrepris avec Renault, Mercedes et un projet industriel est déjà dans les toyaux nous soutiendra Abedlkrim Bekoul, directeur Marketing, Sika El Djazair sur Equip auto. Pour rappel Sika a connu une forte présence en Algérie en qualité d’acteur majeur dans le secteur du BTP.

K.A.