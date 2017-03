Billel Hadj Hamou, directeur Général : Africable dispose des capacités à répondre à la demande de 120 000 câbles / an

Rencontrer sur Equip auto 2017, Hadj Hamou, directeur général d’Africable, ou il l’expose, chaque année, ses produits made in Algéria, face à un pléthore d’importateurs de pièces de rechange. Il est parmi les rares producteurs sous-traitants à exposer sur Equip auto, aux coté cette année de Fabcom et Cbs, respectivement fabricants de batterie, alors que, la tendance général sur le salon Equip auto est encore dominé par les fournisseurs du marché de la pièce de rechange et autres équipements automobile importés.

Malgré les difficultés que le secteur de l’industrie mécanique a connu des années durant Hadj Hamou, directeur général d’Africable, n’avait pas pourtant autant perdu espoir qu’un jour, le secteur de l’industrie reprenne son envol.

Africable, a été parmi les entreprises présélectionnées pour fournir Renault et avait bénéficié d’une mise à niveau et audité en vue d’une certification iso 9001. En dépit de cela et de ses capacités de productions à répondre à la demande en câbles, il n’a pas pu fournir Renault en raison qu’il n’était pas concurrentiel. Il se trouvait plus onéreux de presque 35% et La raison principale, selon Hadj Hamou par l’imposition, des droits de douane et taxes sur les matières premières « inputs ».

Cette sanction, si nous pouvons la qualifié ainsi, a été levée par la LFC 2017, que le patron d’Africable n’a pas manqué de saluer. Il l’a même qualifié de courageuse et encourageante, du moins pour lui, à consentir de nouveaux investissements. Elle permet poursuit-il, de lever le frein pour une nouvelle renégociation avec Renault ou même d’autres constructeurs en cours d’installation.

L’exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour une période de cinq ans pour les composants et matières premières importés qui concerne exclusivement les sous-traitants agréés par les producteurs, selon Hadj Hamou lui permettra d’être compétitif et de ne pas être exclus pour cause de Prix. Et de plus, selon lui, cette mesure va accélérer les investissements dans le tissu de la sous-traitance, si d’autres mesures viendraient s’ajouter dans le prochain cahier de charge qui régira et régulera le marché de la distribution de la pièce de rechange et des véhicules d’occasion miné par les contrefacteurs.

A la question précise de savoir quel sont aujourd’hui les capacités d’Africable à répondre à la demande des constructeurs, il annonce qu’à l’heure actuelle, son entreprises peut fournir de nouveaux constructeurs, en plus de ses partenaires traditionnels qu’il fournit depuis 25 ans, tel que la Snvi , l’Enmpt et autres. Ses capacités de production journalière sont de 1200 câbles. Elles pourraient être portées à la hausse, si la demande se fera ressentir par ailleurs ou d’autres protocoles d’accord seront signés avec les nouveaux venus tel que Vw ,… A ce sujet, le Dg d’Africable déclare qu’il a été consulté par VW. Et qu’il est prêt à consentir d’autres investissements pour porter sa production à la hausse conclu t-il.

Le processus engagé actuellement pour atteindre le taux d’intégrations de 40%minimum exigé par les pouvoirs publics a dégraissé la machine par la dernière mesure de la lfc 2017. Sur ce marché les premiers arrivés, les premiers servis. Mais le cahier de charge sur les tablettes du gouvernement donnera un avant goût du nouveau paysage automobile en Algérie.

K. A.