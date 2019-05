Ival annonce la disponibilité et les prix de la gamme IVECO DAILY 9M3, 11M3 et 13M3

Après le succès de la catégorie fourgon de l'Iveco Daily 12 M3 en terme de ventes depuis 1999, le groupe IVAL propose d'autres configurations avec plus volumes pour répondre à d'autre besoins.

À noter les nouvelles versions font leur entrées dans son catalogue produit. Il s’agit des 9 M3, 10.8 M3 et 13.4M3. Ival annonce la disponibilité immédiate sur l’ensemble du réseau de distribution d’IVAL.

Avec des charges utiles très intéressantes et une motorisation de 150 Ch, ces différentes combinaisons du fourgon Daily. Ces différentes versions sont proposées aux tarifs suivants : DAILY 9 M3 : 4 390 000 HT – 5 224 100 TTC DAILY 9 M3 : 4 390 000 HT – 5 224 100 TTC DAILY 13.4 M3 : 4 999 000 HT – 5 938 100 TTC