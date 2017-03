PSA-Opel : futur numéro deux européen de l’automobile

Donné pour mort il y a trois ans, pour difficultés le constructeur français automobile PSA s’est non seulement remis mais aujourd’hui rachète les marques Opel et vauxhall, marques filiales du géant automobile américain.

Le groupe automobile français PSA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec l’américain General Motors (GM) sur l’acquisition de la filiale Opel/Vauxhall pour 1,3 milliard d’euros. le groupe PSA deviendra le deuxième constructeur automobile européen, avec une part de marché de 17 %, a précisé dans un communiqué de presse le constructeur automobile français.

Pour rappel le groupe français a vendu en 2016 3,5 millions de véhicules et Opel et vauxhall l,5 millions d’unités.