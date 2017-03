PEUGEOT présente sa gamme 2017 d’e-Bikes

Les e-Bikes PEUGEOT, ou vélos à assistance électrique, sont un pilier de l’offre de mobilité durable de la marque. Pratiques, économiques et écologiques, ils bénéficient de l’expertise de PEUGEOT. Ils sont distribués dans le réseau CYCLEUROPE et certains points de vente de la marque au Lion. Une dizaine d’e-Bikes PEUGEOT couvre tous les budgets et tous les usages. Trois d’entre eux sont mis à l’honneur sur le stand PEUGEOT à Genève 2017.

Les e-Bikes PEUGEOT, pour rouler moderne et différent

Les e-Bikes PEUGEOT permettent une mobilité active, facile, économique à l’usage et écologique. Trois à cinq niveaux d’assistance modulent l’effort de pédalage selon les modèles. Certains disposent du « Walk assist ». Cette fonction facilite le déplacement du vélo jusqu’à 6 km/h lorsque l’on marche à ses côtés. Le coût à l’usage d’un e-Bike est de 0,05 € pour 100 kilomètres. Les batteries Lithium-Ion permettent de parcourir 30 à 145 kilomètres**. 80% du chargement s’effectue en une à deux heures*.

Les e-Bikes PEUGEOT bénéficient d’une technologie mature. La marque conçoit des vélos depuis 1882 et la gamme des e-Bikes PEUGEOT existe depuis 2009. La fiabilité et la qualité des prestations sont éprouvées par de nombreux professionnels, comme La Poste, en France. Les e-Bikes PEUGEOT sont assemblés et distribués dans l’hexagone par CYCLEUROPE.

Une gamme 2017 d’e-Bikes PEUGEOT pour tous les budgets et tous les usages

Chaque vélo est nommé selon son usage urbain, tous chemins, tout terrain et son niveau de gamme.

Certains modèles sont emblématiques. Le best-seller eC03 D7 offre l’accès au monde des e-Bikes PEUGEOT. Pratique, l’eC01 dispose d’une version à transmission automatique. Pour un usage urbain, Peugeot Design Lab a conçu l’AE21, compact et ergonomique, ainsi que l’innovant eF01 qui se plie en une dizaine de secondes. Alternative aux scooters, les « speedbikes » eU01s et eM02s atteignent la vitesse de 45km/h et sont soumis à la législation des cyclomoteurs.

PEUGEOT : une offre globale de mobilité électrique

PEUGEOT est la seule marque au monde à commercialiser une offre globale de mobilité durable. Les e-Bikes PEUGEOT, la trottinette e-Kick, le scooter GenZe, la berline urbaine iOn, le nouveau PEUGEOT Partner Tepee et le fourgon Partner sont tous électriques. Le nouvel e-Bike pliant eF01 et la nouvelle trottinette à assistance e-Kick sont rechargeables dans le coffre, notamment des nouvelles PEUGEOT 3008 et 5008. Ils permettent de parcourir les derniers kilomètres en ville une fois son véhicule garé.

Avec sa gamme 2017, PEUGEOT affirme sa présence sur le marché des e-Bikes. Les ventes d’e-Bikes ont doublé en quatre ans pour atteindre près de 110 000 unités en 2016. Les aides des collectivités, jusqu’à 33% du prix d’un e-Bike, ou de l’Etat, plafonnées à 200 €, devraient stimuler ce marché.