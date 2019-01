Pneumatique: l ‘Algérie a importé pour plus de 133 millions usd

Comptoir Pièces de Rechange 57 vues 0 Selon l état des importations du cntsid , les importations des pneumatiques neufs en caoutchouc se sont chiffrées à 133,28 millions de dollars sur les onze premiers mois de 2018 contre 190,22 millions de dollars à la même période de l’année dernière, en baisse de près de 57 millions usd (-30%). Même Tendance baissière pour la pièce détachée, le montant de ces importations Ont baissé à 335,4 millions de dollars contre 366,18 millions de dollars en 2017, soit une baisse de près de 30,8 millions de dollars , soit (-8,41%).