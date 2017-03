Peugeot remporte le titre de « Car of the Year 2017 »

La Peugeot 3008 a été désignée « Car of the Year ». Le Jury était composé de 58 journalistes du monde automobile originaires de 22 pays européens. Le vote final s’est déroulé cet après-midi, en direct du Salon de l’automobile de Genève et ce, en présence de nombreux représentants internationaux de la presse. Le trophée a été remis à Jean-Philippe Imparato, Directeur général de Peugeot.

La Peugeot 3008 a su convaincre lors des derniers essais intensifs et remporte donc, face à ses six concurrentes, ce prix prestigieux et tant convoité dans le monde automobile. Les finalistes en lice cette année étaient : Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes-Benz Classe-E, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR, Volvo S90/V90.

Résultats du vote 2017: