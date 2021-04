ALGEST revient sous Format Digital

Algest revient cette année pour une 6ème édition avec un changement de date et de lieu , il se tiendra contrairement à la précédente qui s’est déroulé à la Safex dans le monde du virtuel. Ce rendez-vous incontournable des sous-traitants et donneurs d’ordre se tiendra avec un recul de quelque jour au lieu du 30 et 31 Mars comme nous lavait annoncé Kamel agsous , président des bourses de sous traitance , confirme par le communique de l entreprise Cital en date du 17 février 2021, se tiendra les 11 et 12 avril 2021.

Une première, et il mérite de le souligner , comme le souligne l entreprise Cital, qui a accueilli au sein de son centre de la maintenance des tramways de Bordj El Kiffan des entreprises du secteur industriel lors de la journée d’information sur la digitalisation du salon ALGEST 2021,et pour rappel, ce rendez-vous incontournable , qui se tient malgré le contexte lié au covid mais avant cela aux problèmes du secteur plombé par diverses contraintes à l investissement et autres importations des donneurs d ordres, comme Sonatrach , Naftal ou autre dans les mines, pour ne citer que celles-ci consomment énormément de pièce dans une récente déclaration, il est fait mention que Sonatrach, la première entreprise du pays, par exemple, importait annuellement pour ses besoins , 550 000 positions de pièces de rechanges et de composants . Sur ces 550 000 positions, très peu sont captées par le marché national de la sous-traitance selon le président du conseil de la bourse qui estime que sur les 1000 sous traitants qui compose le tissu , la majorité sont en sous productivité .

Au rappel , le salon est organisée par le World Trade Center Algeria et la Bourse Algérienne de la Sous-traitance et du Partenariat selon l’affiche disponible sur le site WTCA , co-organisateur du Salon.