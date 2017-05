Ival primé pour ses actions Marketing après-vente en 2016 

Le Groupe IVAL vient d’être récompensé par son partenaire Italien CNH Industriel (propriétaire de IVECO, NEW HOLLAND, FIAT), pour la qualité ses prestations de ses différentes activités visant à promouvoir le service après-vente. Dans son congrès annuel organisé le mois passé à Lisbonne, le groupe CNHI à récompensé IVAL par le trophée de « La meilleure activité Marketing pièces et services pour l’année 2016 » pour la région Afrique et MENA.

20% de remises pour tout changement de plaquette durant les trois mois à venir

Dans la continuité de ses offres antérieures, le groupe IVAL perpétue son ascension commerciale et propose une nouvelle promotion à ses différents partenaires du service après-vente. IVAL lance une nouvelle action destinée au système de freinage de la gamme IVECO DAILY. Durant 03 mois, à partir du 15 Avril, les clients et partenaires d’IVAL auront le privilège de profiter d’une remise très intéressante sur les plaquettes de frein des différentes configurations d’IVECO DAILY et NEW DAILY.