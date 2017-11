AD Distribution : Le réseau résolument tourné vers le digital

Si le salon Equip Auto a été l’occasion d’appréhender les grandes tendances technologiques au sein de la filière, Auto distribution à démontrer qu’il dispose toujours d’une longueur d’avance en la matière.

Ainsi, au sein de l’univers réseaux du stand, les nombreux visiteurs ont eu à découvrir toute l’offre AD & Autoprimo, entièrement tournée vers le digital à savoir

Les DMS mécanique et carrosserie seront en démonstration, les tablettes de réception active mécanique et carrosserie, le site ad.fr, véritable apporteur d’affaires aux réparateurs, qui permet de faire une réservation et un devis en ligne en trois clics, mais aussi d’acheter un véhicule neuf, un véhicule d’occasion ou de souscrire un contrat d’entretien. Le concept véhicule connecté AD-Auto Connect (qui s’est vu récompenser par Le prix international de l’innovation dévoilé sur le stand).

Et enfin, la nouvelle version d’Autossimo et tous les autres services à la réparation (notamment outils de diagnostic, hotline Diag 24 et institut de formation).

Le réseau AD est définitivement tourné vers le digital pour offrir plus de possibilités aux réparateurs et un meilleur service pour les automobilistes .

Des RH qui recrute sur le stand et formation sur l’espace conférence

Le stand 2017 d’Autodistribution était très riche en évènement, information, formation. En somme très interactif. Une animation parcours clients a été créée sous forme de quiz organisés en coopération avec les équipementiers partenaires. Plus de 2000 cadeaux à gagner tout au long de la semaine. L’espace conférence permettait quant à lui de faire partager l’expérience du réseau avec les visiteurs dédiées à la technologie, à la mécanique, au commerce ou à l’environnement (par exemple l’Eco-Entretie! n). Enfin, et pour la première fois concernant les réseaux Autodistribution & AD, un espace RH était installé, pour recueillir les candidatures et répondre à toutes les questions sur les opportunités de carrière dans le réseau Auto distribution.