Renault Zoé 3G s’affiche à partir de 23 000 euros et barre le chemin à Peugeot e-208 active

Renault dévoile les tarifs et les équipements de la troisième génération de la Zoé, qui sera disponible à la commande dès le 3 septembre. et s’affichera à 169 euros/mois selon l’association CCFA. La nouvelle citadine électrique est dotée d’une autonomie accrue (jusqu’à 395 kilomètres WLTP), de plus de puissance (moteur de 135 ch), d’une charge optimisée (avec le chargeur DC 50kW) et d’un niveau d’équipement élevé dès l’entrée de gamme tout en restant abordable.

Pour la batterie, qui a gagner en stockage de 52Kwh au lieu de 41 dans la version 2G Renault laisse le choix au client entre l’acheter ou la louer.

avec le tarifs location batterie la Zoé 3g s’aligne avec sa concurrente la Peugeot E-208 version active qui est proposée à 32 000 . Un signe de résistance à toute concurrence qui préfigure que Zoé 3G , compte bien rester sur sa pole position de voiture éléctrique la plus vendue.

Au niveau gamme et finition, la composition est assez similaire à celle de la ZOE 3G. On retrouve ainsi les classiques finitions Life, Zen et Intens auxquelles s’ajoute une série limitée, l’Edition One. 80 (R110) ou 100 kW (R135), si la Zen et l’Intense proposent les deux motorisations au choix, l’Edition One se limite au seul 100 kW et la Life au 80 kW