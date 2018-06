La couverture de la politique d’efficacité pour les camions et autres véhicules lourds est en retard de 10 ans

Les VLD sont à la traîne des véhicules légers (VPL) d’environ dix ans dans la part des ventes de véhicules couverte par les normes d’économie de carburant et / ou d’émissions de CO2. En 2017, l’Union européenne et l’Inde ont fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des normes de consommation de carburant et d’émission de CO2 pour les véhicules haute définition. Les nouvelles normes indiennes de consommation de carburant HDV ont été publiées en août 2017 et entreront en vigueur en avril 2018, portant à 52% le nombre de nouvelles ventes d’autobus et de camions, contre 42% l’année précédente. Le passage attendu des normes d’émissions de CO2 par l’Union européenne en 2018 à l’HDV augmentera encore la couverture des ventes de HDV d’environ 5%.

Aux États-Unis, les normes de phase 2 pour les remorques (cales de camions articulés lourds) devraient entrer en vigueur en 2018. Ce sont les premières normes au monde à réglementer l’efficacité de cette composante négligée de l’efficacité du fret routier long-courrier. Cependant, l’EPA peut prévoir de retarder ou de contester la mise en œuvre des règles d’efficacité de la remorque.

Enfin, les normes de la Phase III de la Chine devraient augmenter l’efficacité des nouveaux autobus et camions en 2019. La dynamique des normes HDV pourrait continuer à se développer dans d’autres pays, dont le Mexique, qui ont commencé à préparer la politique.

L’adoption de la technologie HDV a pris du retard par rapport à son potentiel en raison de diverses défaillances du marché spécifiques au secteur du transport routier de marchandises. La capacité d’amélioration de l’efficacité, même dans les camions utilisant des moteurs à combustion interne, a été démontrée le plus efficacement par les programmes Supertruck et Supertruck II du département américain de l’Énergie, qui vise un rendement thermique des freins de 55% et une amélioration de 100% un gallon par tonne-mille, et qui évaluera le rapport coût-efficacité des diverses avancées techniques dans les technologies des moteurs et des groupes motopropulseurs et dans la conception des véhicules.

Généralement, les mesures les plus rentables sont l’adoption de dispositifs aérodynamiques et de pneus à faible résistance au roulement. Bon nombre de ces options sont facilement disponibles comme rétrofits sur les véhicules en fonctionnement.

Les VDH représentaient 25% des émissions totales de CO2 des transports en 2000 et près de 28% en 2017.

Les normes d’économie de carburant et les programmes de fret écologique sont les deux instruments politiques les plus prometteurs à court et à moyen terme pour améliorer l’efficacité des services de transport routier de marchandises. À plus long terme, il sera vital de s’éloigner progressivement de la quasi-dépendance actuelle des carburants à base de pétrole.

Un marché en croissance pour les autobus urbains électriques, ainsi que des initiatives de RD & D dans les camions à traction électrique alternative, pourraient annoncer l’avènement de nouvelles technologies prometteuses à faible teneur en carbone et efficaces dans le secteur des véhicules lourds.