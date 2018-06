La Chine contrôle 90% du raffinage du cobalt destiné aux batteries

L’adoption rapide des véhicules électriques a également été facilitée par les progrès réalisés ces dernières années pour améliorer les performances et réduire les coûts des batteries lithium-ion. Cependant, d’autres réductions des coûts de la batterie et des améliorations de performance sont essentielles pour améliorer l’attrait des véhicules électriques.

Celles-ci sont réalisables avec une combinaison de chimies améliorées, d’augmentation de l’échelle de production et de tailles de batteries, selon le rapport. D’autres améliorations sont possibles avec la transition vers des technologies autres que le lithium-ion.

Des innovations dans la chimie des batteries seront également nécessaires pour maintenir la croissance car il existe des problèmes d’approvisionnement en éléments de base qui constituent les batteries lithium-ion, comme le nickel, le lithium et le cobalt. L’approvisionnement en cobalt est particulièrement sujet à des risques car près de 60% de la production mondiale de cobalt est actuellement concentrée en République Démocratique du Congo.

En outre, la capacité d’affinage et de traitement du cobalt brut est très concentrée, la Chine contrôlant 90% de la capacité de raffinage. Même en tenant compte des développements en cours dans la chimie des batteries, la demande de cobalt pour les VE devrait être entre 10 et 25 fois plus élevée que les niveaux actuels d’ici 2030.

Le rapport de l AIE, souligne que l’adoption accrue de véhicules électriques tout en respectant les objectifs de durabilité sociale et environnementale exige l’adoption et l’application de normes minimales sur les conditions de travail et environnementales. La durabilité environnementale des batteries nécessite également l’amélioration des processus de recyclage en fin de vie et en matériaux.

Pour l’avenir, des politiques de soutien et des réductions de coûts devraient conduire à une croissance continue et significative du marché des véhicules électriques VE.