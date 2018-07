Les émissions des véhicules lourds ont augmenté plus rapidement que tout autre mode de transport, principalement en raison des camions.

Les tendances récentes dans les camions et les autobus

Depuis 2000, CO tuyau d’échappement 2 émissions des véhicules lourds. Dans le même temps, la consommation d’énergie a augmenté de 2,6% par an. Les camions représentent plus de 90% de la croissance de la consommation d’énergie.

La principale raison de cette croissance est que la forte activité économique a stimulé le transport routier de marchandises par camions et fourgonnettes qui dépendent massivement des produits pétroliers, faisant passer la part du diesel des carburants routiers à base de pétrole de 38% en 2000 à 44% en 2017.

Depuis que le programme phare SmartWay a été introduit par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) en 2004, plus de 30 pays ont mis en place des programmes de fret vert ou ont adhéré à des alliances régionales ou mondiales.