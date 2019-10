RAP: épuisement du Quota de kits ckd/skd destiné au montage automobile avant la fin de l’année

Le secteur de l'industrie du montage automobile n'arrête pas de faire le buzz depuis l'été ou le secteur a été entaché par l'éclatement des différents scandales t impliquant l'ensemble des acteurs privés dont la majorité des patrons sont en prison. Depuis cette semaine Renault production a annoncé qu'en dépit du risque d'épuisement de ses stocks de kits CKD/SKD, à compter du mois de novembre prochain, exclut la fermeture de son usine de montage de véhicules touristiques de Oued Tlilat (Oran). Ceux qui avant tout rassura avant ses employés. Un probable chômage technique dès novembre induit probablement par l'épuisement du quota fixé en mai 2019, par la décision prise par le gouvernement pour faire baisser la facture d'importation des kits CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques. Des quotas sont alloués pour l'année 2019 pour l'ensemble des marques monté en Algérie serait insuffisant pour couvrir couvre l'activité annuelle de Renault-Algerie production au vu de la gestion de la dernière sortie de Renault. Pour rappel, le montant alloué à RAP pour l'année, 2019 est de 660 millions de dollars, dont 50% sont destinés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000 cm3. Concernant les modèles validés de ce concessionnaire franco-algérien, la correspondance cite la Renault symbole, la Clio 4 et la Dacia Sandero stepway. Par ailleurs, les quotas attribués à ses concurrents exerçant la même activité , il est à noté , Tahkout manufacturing company (360 millions de dollars), Sovac production,( 600 millions de dollars) et la Gloviz (KIA) est 380 millions de dollars).