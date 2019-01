Rexroth connecte lBosch : Rexroth connecte les véhicules hors route avec la suite IoT flexible

l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de commande et d’entraînement, Bosch Rexroth lance une nouvelle solution connectée Off-Highway pour la gestion de parc véhicule et autres engins dans les application des secteur tel que l’hydraulique, des systèmes de transmission, de la mécanique, des moteurs diesel, des entraînements électriques et de la technologie des batteries.

S’il a déjà équipé 3,2 millions de véhicules son objectif à 2030 est d’équiper 12 millions de véhicules.

La solution de bout en bout est modulaire sélectionnables individuellement pouvant être liés de manière transparente à des systèmes tiers. Inversement, les modules ouverts peuvent être intégrés de la même manière dans des back-ends IoT existants via cloud. Bosch est partie plus loin, en proposant une solution préventive qui permet de surveiller tous les compartiment du véhicules pour suivre l‘usure.

L’étendue des fonctions peut être configurée individuellement via un large éventail d’applications et d’options de développement ouvertes. Ici, les équipementiers peuvent concevoir leurs propres applications, tandis que les loueurs de machines et les assureurs peuvent proposer de nouveaux modèles commerciaux ou faire évoluer les développements futurs. Les applications disponibles et futures sont divisées en catégories avec différents domaines de priorité. Dans Fleet Management, les applications permettent de déterminer l’emplacement des véhicules, y compris le géoblocage, pour la planification opérationnelle. Pour la télémaintenance, les informations sur la machine et les paramètres de processus des sous-systèmes peuvent également être lus. “Vehicle Health” sert à surveiller les systèmes mécaniques, hydrauliques et diesel et à faire des prévisions concernant ces systèmes. Des informations détaillées concernant les collectifs de charge qui se produisent réellement pendant le fonctionnement deviennent disponibles. Les prévisions concernant la durée de vie restante des sous-systèmes du véhicule permettent une maintenance en fonction des besoins. Dans la catégorie Workflows, les données obtenues sont transférées vers les systèmes ERP et CRM conventionnels, le cas échéant, afin de créer des chaînes de processus complètes ou des workflows de maintenance. Ici, Rexroth travaille en étroite collaboration avec tous les fournisseurs renommés.

Les services IoT offrent un grand potentiel et passent par un changement collaboratif. C’est pour cette raison que Rexroth a prévu de créer autant d’interfaces que possible avec la solution connectée hors route. Qu’il s’agisse de l’intégration d’applications tierces dans le back-end Bosch ou de l’intégration de modules individuels dans des back-end IoT existants, les OEM et les utilisateurs spécialisés peuvent créer eux-mêmes des solutions individuelles. En tant que solution de bout en bout, Rexroth propose également un package complet, qui permet aux entreprises de connecter leurs machines de manière complète. Dans tous les cas, les techniciens et les gestionnaires de flotte découvrent les domaines nécessaires et apportent des résultats précieux. Ces informations sont disponibles tout au long du cycle du véhicule – du développement et de l’assemblage à la phase d’utilisation complète.

Alors que de nombreux fournisseurs s’appuient sur le Big Data, Rexroth préfère les solutions de données intelligentes dotées d’une analyse de pointe sophistiquée. Avec cette méthode, les données sont pré-traitées à proximité du capteur, c’est-à-dire directement à la source de données, sur la base de capteurs et de données de bus déjà présents dans le véhicule. Cela réduit non seulement les coûts de téléphonie mobile, mais allège également une grande partie de la charge des architectures des véhicules.