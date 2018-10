Ival annonce son intention de s’implanter au Mali

Actualités 105 vues 0 Mohamed Bairi , p-dg du groupe IVAL , société d’assemblage en Algérie et de commercialisation de la marque italienne de camion et utilitaire Iveco a procédé ce lundi 8 octobre en son siège à Oued Smar , à la signature d’un mémorandum d’entente avec l’agence de la promotion des investissement au Mali( Api), représentée par son directeur général Moussa Ismaila Touré, portant sur la création d’une représentation commercial et après vente IVAL à Bamako Une conférence de Presse et une visite à l’unité de montage d’Iveco Daily de Ouled hadadj était au programme de cette matinée. Chacun des nouveaux partenaires s’est exprimé sur ce mémorandum , qui aboutira à court terme à la création d’une société représentant Iveco dans ce pays voisin enclavé certes, mais, représente un marché potentiel en terme de transport par camion, annonce Moussa Touré, dg d’Api. Comme tout un chacun sait l’Algérie partage une très importante distance frontalière avec le Mali, les dernier évènement au Sahal , rendrait encore la tâche difficile pour les échanges commerciaux. Un pari difficile à relever pour des raisons sécuritaires auxquels face aussi le Mali qui ne facilitent pas l’avancement des travaux de la transsaharienne. Mais Ival est prêt à relever le défi, selon son p-dg Mohamed Bairi ,qui a annonce à ce sujet : » je n’ai pas peur d’aller au Mali et il faut oser car nous avons des ambitions d’aller à l’international et commencer par s’installer dans des pays voisins et amis » . Un projet qu’il inscrit dans le cadre de la promotion des exportations du produit made in Algérie,et poursuit: » Bamako est à notre portée et je la considère comme 49e willaya, donc un marché légitime qui nous appartient « . A son Touré Moussa Ismaili Touré dg d’Api , n’a pas pas manqué d’énumérer les avantages fiscaux qu’offre le code des investissements du Mali, et invite à partir de cette tribune tous les investisseurs algériens à venir nombreux et prendre part au forum Afrique Invest 2019 à Bamako. K.A.