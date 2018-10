ALGEST: le 5ème salon de la sous-traitance se tiendra du 21au24 novembre à la Safex

Actualités 45 vues 0

Algest revient cette année pour une 5éme édition avec un changement de date , il se tiendra contrairement à la précédente qui s’est déroulé du 14 au 17 mai 2017 à la Safex. Ce rendez-vous incontournable des sous-traitants et donneurs d’ordre se tiendra avec un décalage de six mois , à savoir du 21 au 24 novembre, selon , l’affiche des WTCA et la BSTP les organisateurs. Il y a lieu de rappeler que la 4éme édition avait drainé près de 80 entreprises publiques et privées algériennes actives dans plusieurs secteurs ayant participé à l’événement biennal, qui se d. Cet événement est dédié à la sous-traitance industrielle et aux services. Il est organisé conjointement par la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (Bastp). et le World Trade Center d’Alger.