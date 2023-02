Taslim: 1er vtc de transport de marchandise à se lancer en Algérie

Actualités, Salons 107 vues 0 Après la multiplication des plate- forme de VTC pour le transport de personne tel que yassir, Heetch , Temtem… le secteur des plate forme de transport de marchandise commence à accueillir un nouveau venu. A noter que commander un transporteur en quelques minutes via la plate forme Taslim est bien possibile. L’application Taslim vient d’enrichir le paysage numérique pour faciliter la tache de mise en relation entre expéditeurs et transporteurs, mettant à votre disposition une panoplie de catégories de transport de marchandises, avec options de suivi de l’organisation en temps réel, planification et facturation. Le principe est le même que les vtc, Taslim propose une série de transporteur sur sa plate forme avec une tarification connu d’avance.