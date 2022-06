Inflation : TESLA AUGMENTE LE PRIX DE SES VOITURES

Actualités, Infos constructeurs, Véhicules électrique & hybride 106 vues 0 Tesla Inc a de nouveau augmenté les prix de ses modèles aux États-Unis face aux problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement mondiale et à la flambée des coûts des matières premières selon Reuters. Le constructeur de voitures électriques a augmenté de 3.000 dollars (2.869,17 euros) le prix de son modèle Y longue portée, le faisant passer à 65.990 dollars jeudi, après avoir retardé d’un mois les livraisons de certains modèles longue portée aux États-Unis précise la même dépêche. La hausse de 5% des prix intervient alors que les coûts des matières premières explosent et que les constructeurs automobiles luttent pour s’approvisionner en puces et autres fournitures en raison d’une pénurie à l’échelle du secteur. La société rivale Rivian Automotive Inc a également augmenté ses tarifs de plus de 10.000 dollars pour les nouvelles commandes de son modèle de base indique en conclusion la même source. Le constructeur rivaian a annoncé, hier 17 juin dans un communiqué, des plans pour mettre en place une éolienne à grande échelle sur son campus de fabrication destinée à fournir de l’énergie propre pour permettre aux nouveaux véhicules R1 d’être alimentés par des énergies renouvelables pour leur première charge. La turbine est conçue pour une capacité d’au moins 2,8 mégawatts et pour être capable de générer près de 10 millions de kilowattheures d’électricité par an, soit suffisamment pour alimenter 890 foyers américains moyens. Au cours de sa durée de vie de 25 ans, il pourrait éviter environ 177 000 tonnes d’émissions d’équivalent dioxyde de carbone, soit l’équivalent du retrait d’environ 34 000 véhicules à moteur à combustion interne de la circulation pendant un an.